Laissac-Sévérac l'Église. L’AAPPMA reprend les ateliers pêche nature et tient son assemblée générale

Les Ateliers Pêche Nature reprennent du service pour l’AAPPMA (association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique) du Laissagais. Après un beau succès chez les jeunes depuis 3 ans, l’AAPPMA a décidé de renouveler deux ateliers pêche les mercredis matin et après-midi pour les enfants entre 8 et 16 ans.

Au programme, sept mercredis pour s’initier aux techniques de pêche et découvrir les milieux aquatiques ! Un mélange de théorie et de pratique sur les magnifiques étendues d’eau de la région, entre truites, poissons blancs et carnassiers. Ces activités sont encadrées par des animateurs professionnels avec le soutien de bénévoles. Les inscriptions sont possibles en ligne www.animation.pecheaveyron.fr ou par téléphone au 05 65 68 41 52. Le samedi 9 mars, c’est l’ouverture de la pêche à la truite ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de nature ! À cette occasion, il sera possible de retrouver un lâcher de truites sur le parcours de la Peyrade ou bien de partir à l’aventure sur la magnifique rivière Aveyron et les petits ruisseaux qui l’entourent.

Il faut se munir de la carte de pêche : elle est disponible au bureau de tabac à Laissac, à l’office de tourisme de Laissac ou encore sur le site www.cartedepeche.fr

L’assemblée générale annuelle de l’AAPPMA du Laissagais se tiendra le vendredi 1er mars à partir de 20 h 30 à la salle contre la mairie de Bertholène (le centre social de Laissac n’étant plus disponible).

À l’ordre du jour : le bilan d’activités 2023, les animations et les comptes 2023, le budget prévisionnel 2024 et les questions diverses.

La présence de tous les amateurs et pratiquants de pêche est vivement souhaitée.