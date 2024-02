Golinhac. Quilles : déjà un premier podium !

Bien que la saison n’ait pas encore débuté en championnat, le club a déjà remporté sa première médaille. Avant chaque début de saison, le quillodrome de Campuac accueille le challenge doublette mixte. La possibilité pour n’importe quel licencié de s’engager avec une personne de son club ou non et d’affronter d’autres doublettes lors de trois manches, qui se sont déroulées cette année les 20 et 27 janvier et le 3 février. Le challenge est organisé en différentes poules allant de l’excellence à la 2e série. Le club de quilles de Golinhac a vu s’inscrire deux doublettes. La première composée de Stéphanie et Frédéric Rouquette et la seconde composée de Lucie Cantagrel et Benoît Marie, joueur du club de quilles d’Olemps. Toutes deux engagées dans la catégorie Honneur, c’est la doublette Cantagrel / Marie qui arrache la 1re place avec un total de 23 points et 824 quilles. Malgré une dernière partie un peu plus compliquée pour Lucie, ils sont tout de même montés sur la plus haute marche du podium. En espérant que ce succès en appellera d’autres tout au long de l’année. Bravo à eux pour cette belle performance, la saison est lancée !