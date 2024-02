Onet-le-Château. Restauration scolaire : malgré la hausse des coûts, qualité et tarifs sont maintenus

Pour compléter notre compte rendu du conseil municipal paru hier, voici quelques-uns des autres points à l’ordre du jour de cette séance.

Restauration scolaire et Théâtre municipal : un choix politique fort

Au cours de ce dernier conseil municipal, le budget annexe propre au service de restauration scolaire, a également été adopté.

Face à la hausse du coût des matières premières et de l’énergie, la majorité a maintenu son choix politique fort : privilégier des matières premières de qualité et comme depuis trois ans, ne pas augmenter les tarifs modérés facturés aux familles.

Et ce afin d’offrir au quotidien aux scolaires des repas goûteux et équilibrés. C’est cette même volonté politique de proposer au public une ambitieuse programmation culturelle qui conduit la majorité à verser également une subvention d’équilibre au Théâtre municipal La Baleine. Cette programmation est également soutenue par des subventions de Rodez Agglomération et du département.

Subventions aux associations

Dans notre compte rendu d’hier, nous avions relevé qu’elles étaient annoncées, en enveloppe globale, en hausse par rapport à 2023. Quelques chiffres étaieront cette affirmation : en tenant compte exclusivement des subventions allouées aux associations, qu’elles soient à caractère culturel, sportif, associatif ou d’animation, 81 associations étaient concernées l’an passé pour un montant de 213 400 €, elles sont 89 en 2024, pour un montant de 265 488 €.

Financements de projets structurants

Le conseil municipal adopté les plans de financement de plusieurs projets. Il s’agit de l’extension de la salle des fêtes de Capelle, la rénovation et transformation de l’ancienne crèche municipale, les travaux de revitalisation du château d’Onet-Village (et la signature d’un partenariat avec la Fondation du patrimoine) et l’agrandissement et le réaménagement des locaux de la police municipale aux Costes-Rouges.

Nouvelle adjointe aux affaires sociales

Dominique Bec a été élue comme vice-présidente de Rodez Agglomération le 6 février. Celle-ci souhaitant se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions, a démissionné de son poste de 5e adjointe en charge de la vie sociale (mais reste conseillère municipale). Cette vacance de poste de maire adjointe aux affaires sociales a nécessité une nouvelle élection, à bulletins secrets.

C’est Christine Latapie qui a été élue à l’unanimité (avec 32 voix pour, sur les 32 votants).