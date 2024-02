Football : les clés du match Valenciennes - Rodez

Les Ruthénois, restant sur un joli succès en Corse face à Bastia (0-2), se rendent à l'autre bout de la France, à Valenciennes ce samedi, lors de la 26e journée de Ligue 2.

Pour continuer à espérer toujours plus titiller les play-off, les Aveyronnais, actuels 9es mais à seulement trois points de cette fameuse 5e place, seraient bien inspirés d'engranger leur 10e victoire de la saison demain (19 heures) chez la lanterne rouge. En effet, les Valenciennois sont largement décrochés, avec seulement 15 points et deux succès au compteur depuis août 2023.

Toujours pas de Lionel Mpasi

Côtés effectifs, le VAFC fera sans Sabanovic, Poha, Haouari et surtout Kruse, blessés. Au Raf, le gardien N°1 Lionel Mpasi est bien rentré de la CAN. Mais blessé au genou. Et les derniers examens ne seraient pas rassurants. Suffisamment en tout cas pour le priver encore de ce match, pour lequel l'entraîneur Didier Santini devra compter sur son remplaçant au poste, Sébastien Cibois.