Football, basket-ball, handball : suivez le week-end de sports en direct

Football, handball, basket-ball,course pédestre... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 24 et 25 février concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 24 FEVRIER FOOTBALL - Ligue 2 (26e journée) : Valenciennes - Rodez........... 19 heures A lire aussi : Football : les clés du match Valenciennes - Rodez - Régional 2 (13e journée) Comtal - Rodez II......... 18 heures Druelle - Saint-Sulpice..............18 heures Sources Aveyron - Grisolles...........18 heures Albi-Marssac - Capdenac-Figeac...................18 heures - Régional 3 (13e journée) : Luc-Primaube - Le Monastère..........18 heures Frontignan II - Saint-Affrique...........18 h30 Baraqueville - Onet II................19 heures Millau - AF Catalan..................20 heures Saint-Orens - Montbazens-Rignac.........20 heures - Départemental 1 (13e journée en retard) : Ouest Aveyron - Druelle II...........18 heures - Coupe de l'Aveyron (quarts de finale) : Combes - Aguessac............ 19 heures Bas Rouergue - Espalion............20 heures Naucelle - Comtal II...........20 heures HANDBALL - Nationale 2 (15e journée ) : Hendaye - Rodez-Onet............19 heures BASKET-BALL - Nationale 3 (18e journée ) : Rodez - Toulouges............20 heures A lire aussi : Basket-ball : Pierre Frugère encore absent avec Rodez, "l’intensité" testée contre Toulouges DIMANCHE 25 FEVRIER FOOTBALL - National 3 (17e journée) : Onet - Saint-Paul-lès-Dax..........15 heures - Régional 1 (13e journée) : Rodez II - Saint-Alban..........15 heures - Régional 3 (13e journée) : Bassin - Lacapelle-Marival..........15 heures Graulhet - Rieupeyroux..............15 heures - Coupe de l'Aveyron (quarts de finale) : Villecomtal-Mouret - Saint-Georges-de-Luzençon...........14 h 30 BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (17e journée) : Elan Aveyron - Ozon............15 h 30 RUGBY A XIII - Elite 2 (14e journée) : Villefranche - Carpentras............15 heures COURSE PEDESTRE - Trail du Pic du Pal à Sévérac (Challenge Aveyron, 4e manche) : 12,5 km.........................10 h 30