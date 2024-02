Football : Rodez enchaîne à Valenciennes

Les sang et or ont enchaîné un deuxième succès, samedi 24 février, à Valenciennes. Trois points qui leur permettent de grimper de la 9e à la 6e place.

Après avoir renoué avec le succès à Bastia (0-2), le 17 février, Rodez le cultive. Samedi 24 février, les protégés de Didier Santini ont maîtrisé leur duel (0-2) face à la lanterne rouge, Valenciennes, et ramènent les trois points du Nord. Des unités supplémentaires qui permettent aux sang et or de grimper au 6e rang, eux qui étaient à la 9e place et à cinq points du top 5 avant le coup d'envoi.

C'est Killian Corredor qui a ouvert le score et donné l'avantage aux siens juste avant la pause (43e). Une nouvelle fois épaulé par son acolyte Andréas Hountondji ! Au retour des vestiaires, Raphaël Lipinski a tenté de doubler la mise mais c'était sans compter sur une superbe parade du gardien local Lassana Diabaté (53e). Et le portier valenciennois a continué de repousser les assauts ruthénois, comme sur le penalty tiré par Bradley Danger qu'il a arrêté en plongeant (71e).

Mais les sang et or n'avaient pas dit leur dernier mot. A la 71e minute, alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu, Yannis Verdier, bien positionné au deuxième poteau, a inscrit le deuxième but ruthénois.

Prochain match de Rodez samedi 2 mars, à Paul-Lignon, avec la réception de Bordeaux.