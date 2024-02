Golinhac. Un après-midi belote apprécié !

Dernièrement, l’association des services à domicile ADMR d’Entraygues organisait son concours de belote mensuel, en partenariat avec le club de retraités, à la salle des fêtes.

Malgré un beau soleil, les amateurs de belote retraités et jeunes, étaient nombreux au rendez-vous, dans une salle parfaitement préparée.

Trente équipes se sont affrontées, en quatre parties, dans une très bonne ambiance et en dégustant une bonne fouace, préparée par un membre du club de l’amitié de Golinhac.

Toutes les équipes étaient récompensées. Le président de l’ADMR Gilbert Vigneron a félicité tous les participants ainsi que Chantal et Annie aux inscriptions et au classement ainsi que ceux qui avaient préparé la salle.

Une après-midi réussie qui s’inscrit dans les animations proposées par l’ADMR pour maintenir le lien social et prévenir les pertes d’autonomie des personnes de plus de 60 ans, et qui sont soutenues par la conférence des financeurs, le Conseil départemental et l’ARS.

Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 13 mars, à la salle des fêtes de Pons et il sera ouvert à tous.