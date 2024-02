Saint-Amans-des-Cots. Un programme 2024 copieux pour les Seniors de la Viadène

Les adhérents du club des Seniors de la Viadène ont tenu leur assemblée générale. Les nouveaux arrivants ont été accueillis par les présidentes qui ont exprimé leur satisfaction. Mado Lafon a exposé le bilan financier 2023 qui présente un solde positif. La composition du bureau reste identique ainsi que le prix des cotisations à 15 €.

La réunion s’est poursuivie par la présentation du programme des sorties et des activités 2024 : mercredi 6 mars : visite des minéraux à Saint-Amans-des-Côts à 14 heures et goûter à 16 heures.

Mardi 30 avril : sortie au Musée Michelin, repas. Visite du puy de Dôme en petit train. Jeudi 6 juin : Musée de la bête du Gévaudan. Sortie repas grenouilles à Saint-Just avec animation. Jeudi 5 septembre : repas chou farci à La Vitarelle. Samedi 19 octobre : quine à Saint-Amans-des-Côts. Samedi 26 octobre : quine à Saint-Symphorien-de-Thénières. Dimanche 24 novembre : repas de fin d’année.

Toute l’année, possibilité de Jeux de cartes, scrabble, livres de bibliothèque ou petites randos.

Il a été proposé diverses informations avec entre autres des ateliers programmés sur Saint-Amans-des-Côts et la possibilité d’utiliser à nouveau la salle. La gendarmerie est intervenue pour informer des dangers concernant la sécurité et la mise en garde contre toutes formes d’arnaques. Soyez vigilants ! Si vous constatez des incivilités, appelez le 17 ou rendez-vous à la gendarmerie de Saint-Amans-des-Côts. Les bureaux sont ouverts les lundis après-midi et jeudis matin.

Cette réunion s’est clôturée dans une ambiance chaleureuse avec le partage de la galette et le verre de l’amitié.