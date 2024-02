Espalion. Gros succès pour l’apéro-concert du handball

Ce traditionnel rendez-vous de février du HBCE a encore fait le plein au centre Francis-Poulenc.

Outre l’aspect financier toujours non négligeable, l’évènement est un moment fort pour le club qui arrive d’abord à fédérer ses adhérents pour l’organisation de cette soirée. De la décoration de la salle à l’installation des tables et des "mange debout", du bar, de la scène pour l’orchestre la veille, puis le service en cuisine et au bar autour de la pompe à bière, toute une armée de "petites mains" habillées en jaune ont "assuré" jusqu’à tard dans la soirée. Cette soirée est aussi l’occasion de réunir la grande famille qui entoure le handball à Espalion. Les familles des jeunes de l’école de hand présentes pour dire toute leur gratitude à ceux qui s’occupent de leurs enfants, mais aussi les supporters, les nombreux sponsors, les élus…

Il y avait aussi ceux qui étaient là pour passer une agréable soirée entre amis.

Musique et tapas

Cette année, les organisateurs avaient encore bien fait les choses. Côté musical, la réputation de la banda locale "Les Souvenirs de Nestor" n’est plus à faire. Et que dire de la formation musicale de "La Deryves" dont la notoriété rayonne dans toute la France et capable de combler tous les publics sur la piste de danse. Les plateaux de tapas avec charcuteries, farçous, fromage (à un tarif raisonnable) ont permis à chacun d’agrémenter la soirée.

Reste au club, dès aujourd’hui, de se remobiliser pour les prochaines échéances sportives. Avant de penser à la prochaine soirée festive de fin de saison qui aura lieu début juillet à l’ombre des platanes du foirail si la météo le permet.