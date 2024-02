Boussac. Les associations, forces vives du village

Les diverses associations de la commune sont bien à mettre au rang du facteur essentiel qui représente la vie sociale et culturelle du territoire. Elles sont à classer parmi les forces vives de tout ce qui engendre les rencontres diverses tout au long de l’année.

Si l’on met bout à bout l’ensemble de ces retrouvailles et organisations, cela se chiffre par plusieurs dizaines d’évènements divers et variés qui font rencontrer les gens : une thérapie absolument indispensable de nos jours où l’on tendrait à s’orienter vers l’isolement. La municipalité, bien consciente de la valeur et du rôle de ces associations, les a réunies récemment afin de faire le point sur leurs activités spécifiques. Il s’agissait là, en l’occurrence, d’écouter chacune d’entre elles pour définir un calendrier annuel cohérent, évoquer les diverses contributions de la mairie et parler de toutes les problématiques qu’elles sont en mesure de rencontrer.

Il est inutile de préciser combien c’est important d’aider toutes ces personnes qui donnent de leur temps avec altruisme pour le bonheur de tous. Ne manquons pas de saluer à ce sujet, le poids que représente le travail de tous ces bénévoles, véritables fourmis de tout ce tissu associatif.