Nouveau en Aveyron : Design Paysage, des créateurs d’ambiance extérieure

Cette toute nouvelle entreprise de travaux paysagers vient de voir le jour à Saint-Côme-d’Olt.

Stéphane Cayla est Saint-Cômois, Lucas Raynal Nord-Aveyronnais et ont tous deux 24 ans. Ils se sont rencontrés au lycée agricole Fontlabour à Albi où dans la même classe ils préparaient leur Bac Professionnel option "Aménagements Paysagers".

Rapidement, ils sont devenus amis. Si Stéphane a poursuivi en BTS au lycée d’Auzeville-Tolosane, Lucas l’a enchaîné à Albi avant une licence professionnelle à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Les deux compères n’ont jamais coupé les ponts entre-eux et continué à se revoir régulièrement. Hasard de la vie, ils se sont même retrouvés salariés dans la même entreprise pendant trois ans.

Des projets personnalisés

Aujourd’hui, forts de leur expérience, ils ont décidé de réunir leurs compétences pour voler de leurs propres ailes en créant leur entreprise "Design Paysage".

"Imaginez l’espace extérieur dont vous rêvez, de la conception assistée par ordinateur avec des images en 3D en passant par la réalisation et ensuite son entretien, Stéphane et Lucas s’occupent de tout". Cela commence par une analyse des attentes du client, la prise des cotes de l’espace, la prise en compte de sa situation géographique car on ne fait pas la même chose à Laguiole qu’à Saint-Côme, à Bozouls ou à Rodez. Le climat, la nature du sol, la déclivité et la forme du terrain amènent des projets différents. Mais toujours dans le respect des attentes du client et de son budget. "Nous imaginons ensemble un extérieur qui vous ressemble". Vient ensuite la création avec bien évidemment des massifs végétaux mais aussi des terrasses, des structures de soutènement, des pavages, des allées. Sans oublier les clôtures multiples et variées, la plantation de haies, la mise en place de surfaces engazonnées, mais aussi les systèmes d’arrosage. "Tout est possible… Enfin presque".

Bien évidemment l’entreprise assure aussi des travaux d’entretien : taille des haies et des arbres, tonte, débroussaillage… Des créations en gardant à l’esprit les attentes du client qui souvent souhaitent limiter le travail d’entretien. Cela passe par le choix des matériaux, des espèces végétales plantées, parfois la pose de bâches couvre-sol pour limiter la pousse des adventices, l’installation de systèmes d’irrigation intégrés économes en eau.

Design Paysage au 54 chemin des Plantiers 12 500 Saint-Côme-d’Olt. Contact : Lucas Raynal au 06 28 34 54 37 ; Stéphane Cayla au 07 81 26 01 47 ; E-mail, designpaysage.cr@gmail.com