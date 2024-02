Aveyron : après avoir créé leur entreprise CXJM Création, ils installent leur boutique à Laissac

Après quelques mois à travailler depuis leur domicile, Clarisse et Xavier Ferrer, à l’origine de l’entreprise CXJM Création ont un lieu dédié pour accueillir leurs clients avec boutique et espace atelier au 53, avenue de Rodez.

Ils sont ravis de proposer leurs services dans une jolie boutique aux tons pastel, décorée avec goût et agrémentée de nombreux articles textiles, d’accessoires prêts à offrir, d’éléments de petites collections éphémères.

L’atelier, spacieux et lumineux, génère quant à lui une ambiance propice à la sérénité et à la création. En sus de l’activité habituelle, Clarisse et Xavier se proposent d’animer, chaque vacances scolaires, des ateliers "découverte" permettant de se familiariser avec le flocage et ainsi de personnaliser soi-même un tee-shirt, une pochette ou un totebag (fourni au choix), au tarif de 20 € par personne.

Les premiers ateliers en avril

Les inscriptions se feront à l’office de tourisme, les places seront limitées mais plusieurs sessions auront lieu : enfants, ados, adultes. Les premiers ateliers se tiendront dès les vacances d’avril. Il ne faut pas hésiter à se rendre à la boutique, même pour une simple visite : le meilleur accueil y est dispensé.