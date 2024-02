Coubisou. Bernadette Bélières-Azémar, 40 ans au service de la commune

À peine âgée de 21 ans, Bernadette Bélières-Azémar fut élue conseillère municipale. C’était le 6 mars 1983 dans l’équipe de Pierre Laurens. Six ans plus tard, elle devint adjointe, et six ans plus tard, en 1995, elle fut élue maire de la commune de Coubisou.

Depuis plus de 40 ans, dont 29 ans en qualité de maire, Bernadette Bélières-Azémar œuvre pour Coubisou et ses habitants. Durant toutes ces années, avec l’ensemble des conseillers municipaux (actuels et anciens), elle a su fédérer pour mener à bien les nombreux et différents dossiers pour l’aménagement et l’embellissement de cette communale rurale qui s’étend des bords du Lot jusqu’aux contreforts de l’Aubrac. Avec détermination et pugnacité, les projets et réalisations auront été très nombreux : maintien et modernisation de l’école, réhabilitation de logements communaux, restructuration de la mairie, assainissement, opération Cœur de village, réfection des deux salles de fêtes, entretien de la voirie, du patrimoine religieux et vernaculaire, soutien et encouragement aux associations et bénévoles sans oublier son écoute et son attention envers ses administrés.

Lors de la cérémonie de remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon or, le sénateur Jean-Claude Anglars a tenu à souligner que "ses nombreuses responsabilités publiques affichent son engagement pour le territoire et son esprit de coopération. Elle est aujourd’hui et depuis plusieurs mandats vice-présidente de l’association des Maires de l’Aveyron, vice-présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 12, vice-présidente du Smica". Signalons également qu’elle a été présidente de l’office de tourisme Espalion-Estaing de 2014 à 2017 et que Coubisou a été l’une des premières communes de la vallée à rentrer en Communauté de communes avec Estaing et Sébrazac en 2002 ; elle en fut vice-présidente jusqu’en 2017. Au cours de cette soirée, la Secrétaire générale et sous-préfète de l’arrondissement de Rodez, Véronique Ortet, a rappelé que notre démocratie repose sur des milliers d’élus. "Madame le maire, dans une commune comme celle de Coubisou, vous êtes régulièrement sollicitée car vous représentez ce lien de proximité dont nous avons tous besoin. Les missions d’un maire impliquent une extrême disponibilité, un sens aigu de l’intérêt général, une volonté sans cesse renouvelée de se dévouer à la chose publique et une capacité d’écoute importante. Je sais aussi que ce n’est pas toujours facile, que vous avez pu parfois vous interroger sur le sens de vos missions devant cette charge de travail, la complexité des dispositifs à mettre en œuvre, les exigences toujours plus fortes de vos concitoyens souvent très impatients mais je suis aussi certaine que cette vie a été et reste intense, riche de rencontres et que vous avez vécu des moments de grande satisfaction individuelle ou collective".

Une décoration méritée et des messages pour exprimer toute la reconnaissance et les remerciements de tous, élus et habitants de la commune.