Les Girondins se déplacent à Paul-Lignon, samedi 2 mars à 19 heures, lors de la 27e journée de Ligue 2.

L'inquiétude autour d'Alberth Elis

L'esprit des Bordelais n'a pas seulement été occupé par les contingences sportives ces derniers jours. L'état de santé de l'attaquant Alberth Elis suscite en effet de vives inquiétudes. Victime d'un choc à la tête lors du match contre Guingamp (1-0), samedi 24 février, l'international hondurien a subi une intervention chirurgicale et a été plongé dans un coma artificiel dont il est sorti jeudi 29 février.

Sa famille a donné des nouvelles plutôt rassurantes, même s'il faut attendre des examens supplémentaires pour savoir si le joueur de 27 ans aura d'éventuelles séquelles.

Bordeaux va mieux...

Actuels 13es du championnat, les Bordelais traversent une saison décevante. Le plus gros budget de Ligue 2 navigue loin des sommets de la Ligue 2 et de ses deux places synonymes de montée directe. Pour autant, tout n'est pas fini, puisque les partenaires de Yoann Barbet font partie des nombreuses équipes concernées par la lutte aux places de barragistes, eux qui comptent seulement cinq points de retard sur le 5e, Grenoble.

La situation s'est améliorée grâce aux bons résultats obtenus depuis le début de phase retour. Quatrième meilleure équipe depuis le début de l'année 2024, Bordeaux a remporté quatre de ses six derniers matches de championnat.

Toutefois, ce redressement n'a pas permis de faire le trou sur la zone rouge, puisque le premier relégable, Dunkerque, compte seulement cinq points de retard. Les Girondins n'ont donc pas d'autre choix que de confirmer leur forme du moment afin de s'épargner des mauvaises surprises.

... mais peine à l'extérieur

Les progrès dans les résultats se sont essentiellement observés au Matmut Atlantique. Les marine et bleu courent toujours derrière leur premier succès de l'année hors de leur stade, eux qui restent sur un nul à Amiens (1-1) et des revers à Auxerre (3-1) et Troyes (2-1) lors de leurs précédents déplacements.

Vipotnik a réglé la mire

L'un des artisans des meilleurs résultats bordelais est l'avant-centre Zan Vipotnik. Le Slovène, arrivé l'été dernier en provenance de Maribor, a connu un début de saison décevant, avec un seul but lors des treize premières journées. Mais depuis, il a rectifié le tir, en trouvant le chemin des filets à sept reprises, ce qui en fait l'une des principales menaces girondines.

De la friture entre groupe de supporters bordelais

L'animosité est de retour chez les supporters bordelais. Alors que l'affiche Rodez-Bordeaux suscite une forme de rivalité en raison des incidents de la fin de saison dernière, un désaccord entre groupe de supporters girondins est apparu ces derniers jours.

Il s'agit d'un nouvel épisode de l'hostilité entre les Ultramarines et les North Gate Bordeaux, deux associations de supporters, qui se sont affrontés sur le parvis du stade avant la réception de Guingamp, samedi 24 février. Les Ultramarines a réagi, jeudi 29 février, à travers un communiqué déclarant que "plus aucune cohabitation ne sera possible" avec le groupe North Gate.

Le désaccord s'est poursuivi sur un autre thème : celui des places allouées aux sociétaires de North Gate lors du déplacement à Paul-Lignon. Ce groupe ultra a regretté que la direction du club ne lui réserve qu'une dizaine de sièges au sein du parcage, et a annoncé qu'il ne se rendrait pas en Aveyron.