Laissac-Sévérac l'Église. Hommage à Florent Arazat

Ce début d’année a vu la réouverture de l’Hôtel-Restaurant Cazes Arazat. Cette institution laissagaise sort douloureusement du deuil de son jeune patron, Florent Arazat, septième génération de cette famille de restaurateurs et restauratrices qui a fait la réputation de cet établissement situé au cœur de la bourgade. À tout juste 30 ans, Florent avait repris le restaurant familial et avait prouvé son engagement pour son métier et son village. Très actif au sein de l’association des commerçants, sa bonne humeur et son volontarisme étaient un point fort et il répondait toujours présent pour mettre en valeur le commerce laissagais. Il laisse un grand vide, et l’Ucal (union des commerçants et artisans du laissagais) veut aujourd’hui lui rendre hommage et rappeler sa mémoire encore vive, six mois après sa disparition. "Ses parents et sa famille peuvent compter sur le soutien de l’association et de ses membres."