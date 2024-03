Luc-la-Primaube. Le Groupe alternance Rodez s’installe au Buro club

C’est au 214 avenue de Rodez, au sein du centre d’affaires Buro club que le Groupe alternance Rodez vient de s’installer. Créé en 1998, le Groupe alternance compte aujourd’hui plus de 60 écoles aux quatre coins du territoire français. En quelques mots, Groupe Alternance est une école de commerce proposant des diplômes en alternance dans le domaine tertiaire, du niveau Bac à Bac + 5. Leurs valeurs sont simples : accompagnement, proximité et réussite.

À la tête de ce projet ruthénois, Patrick Davoust, gérant de Groupe alternance Rodez, Mélyssa Bouvier, responsable de la zone Est, et Dorian Jason, responsable du centre de Rodez.

Une promotion de titre professionnel conseiller de vente (niveau Bac) démarrera en mars 2024, et à la rentrée 2024, Groupe alternance Rodez proposera également le BTS management commercial opérationnel (MCO) et le BTS négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) en alternance.