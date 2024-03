Rignac. Un public nombreux pour le quine de l’ADMR

Le traditionnel quine de l’ADMR du Pays rignacois et de l’Accueil de jour ADMR l’Éclaircie s’est déroulé dans la bonne humeur après deux ans d’absence. Le public nombreux, bien à l’abri en ce dimanche pluvieux, était composé, comme à l’accoutumée de salariées, de bénéficiaires et de leurs familles, de bénévoles de l’ADMR mais aussi d’habitués de ce jeu qui proposait divers lots variés et originaux avec un super quine. La réussite de cette manifestation est un enjeu. En effet, les sommes recueillies permettent aux deux associations, œuvrant en faveur des personnes âgées, de financer partiellement l’achat de fournitures diverses et les animations destinées aux bénéficiaires tout au long de l’année.