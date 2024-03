Aveyron : la Capeb se prête au jeu pour promouvoir les métiers de l'artisanat

La Capeb met à disposition un jeu participatif permettant aux jeunes collégiens ou lycéens, mais également aux demandeurs d'emploi, de découvrir les métiers de l'artisanat.

Comment promouvoir de façon ludique les métiers de l'artisanat auprès des plus jeunes ou des demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle ? La Capeb de l'Aveyron a ainsi repris une initiative lancée au niveau régional : un Escape game du bâtiment.

Un jeu d'enquête collaboratif

Il s'agit d'un jeu d'enquête collaboratif, constitué autour de maquette permettant d'aller geste technique et prise en main des outils sur différents métiers : maçonnerie, couverture, charpente, finitions/carrelage, plomberie chauffage et électricité. En plus de ces outils, les joueurs devront prendre en main d'autres objets comme des plans, des devis ou des factures. Le tout est ponctué par des énigmes et des casse-tête.

Des artisans du bâtiment assureront eux-mêmes ces sessions dans les établissements scolaires, collèges ou lycées, du département, ou auprès des demandeurs d’emploi. "C'est un aspect primordial de ce jeu car les échanges sont très importants entre les élèves et les professionnels du métier", insiste Patrick Bounhol, président de la Capeb Aveyron. À l'occasion de la présentation de ce jeu qui va entamer une tournée à travers le département, la fédération départementale de l'Aveyron et de la Lozère de Groupama d'Oc, présidée par Didier Laluet, a rappelé son soutien à cette initiative.

"Un travail sur le long terme"

"Il s'agit d'un travail sur le long terme, plaide Patrick Bounhol. Nous sommes là aussi pour faire évoluer une image des métiers de l'artisanat et cela prend du temps même si l'on constate une évolution plutôt positive."