Football : "Nos supporters ont été très intelligents", les réactions après le nul entre Rodez et Bordeaux

Après le match nul cruel concédé par les Ruthénois face aux Girondins (2-2), les différents acteurs ont réagi en conférence de presse et en zone mixte.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

"On a eu les opportunités pour tuer le match. On a eu pas mal de situations qu'on aurait dû mieux jouer. On n'a pas trop été mis en danger, même en deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de satisfactions. On est arrivé à bien poser notre jeu. Sur un match comme ça, on a encore grandi.

(Sur les chambrages bordelais après leur but égalisateur) Le coach s'est excusé à la fin, c'est quelqu'un de bien. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'aller voir leurs supporters qui ont fait 400, 500 kilomètres. Ça aurait été plus intelligent. Après, nos supporters ont été, eux, très intelligents."

Albert Riera, entraîneur de Bordeaux

On n’est pas satisfaits, car on joue tous les matches pour gagner. Les deux buts qu’on prend sont très évitables. Si on veut être une équipe de haut de tableau, ce n‘est pas possible d’encaisser des buts de la sorte. Au niveau défensif, ce n‘est pas notre meilleur match. En première mi-temps, on a longtemps eu le contrôle mais ensuite on a souffert, car ils sont bons dans le jeu dans la profondeur.

Killian Corredor, attaquant et buteur de Rodez

