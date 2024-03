Espalion. "Low tech" : promouvoir des techniques utiles et durables

"Et si nous réfléchissions à deux fois avant de foncer tête baissée dans les promesses du progrès technique ? A l’heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit et misent sur la surenchère technologique, certains choisissent au contraire de s’investir dans une dynamique de sobriété : la low-tech. Cette démarche écologique consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous". "Low tech : les bâtisseurs du monde d’après" le documentaire d’Adrien Bellay (durée 1 h 47) donne lieu à un ciné-débat, en partenariat entre le Rex, l’Auberge Espalionne et le Fab Lab L’imaginarium d’Espalion, animé par François Descure manager du Fab Lab et Etiennette Rames bricoleuse. Vendredi 8 mars, à 20 heures, au Rex.