"Une première à Rodez" : "Fête des bébés", une boutique d'articles de seconde main pour nourrissons

Cécile Brousse a ouvert ce commerce, rue de Bonald, proposant toutes sortes d'articles pour les enfants âgés de moins d'un an.

Un enfant, encore plus lorsqu'il n'est qu'un bébé... Ça grandit vite ! Et pour les parents, cela peut s'avérer coûteux et encombrant de stocker toutes sortes d'affaires, à renouveler au bout de seulement quelques mois. Forte de ce constat, la Bozoulaise Cécile Brousse a décidé d'ouvrir une boutique d'articles de seconde main - vêtements bien sûr, mais également accessoires -, pour nourrissons, à Rodez, au 22 de l'étroite rue de Bonald.

"Une première"

"Je vais jusqu'à la taille un an maximum. Depuis peu, je propose également des vêtements de grossesse", présente-t-elle. Car son aventure a débuté un peu plus tôt, en août de l'année passée, d'abord à Bozouls, avant de déménager sur le Piton, fin décembre, afin de profiter d'une population plus importante à la préfecture. En tout cas elle l'assure, un commerce d'articles de seconde main pour bébés, "c'est une première à Rodez !"

Alors, l'initiative à de quoi séduire. "Je n'aurai pas pu ouvrir une boutique de prêt-à-porter traditionnelle. Cette initiative c'est une conviction, et ça s'y prête particulièrement pour les nourrissons, car les articles ne sont que très peu usés", explique Cécile Brousse.

Elle nourrit d'ailleurs d'ores et déjà divers projets, afin d'étendre son activité. Comme proposer des couches lavables, des articles allant jusqu'à la taille trois ans... Mais également de se rapprocher de son Nord-Aveyron natal. "À partir du mois de mars, je dois me rendre régulièrement dans un café à Entraygues-sur-Truyère, et lors de certaines après-midi, dans un style salon de thé, venir et proposer mes articles."

De quoi élargir sa clientèle. Car bien évidemment, c'est auprès de ses plus fidèles clients qu'elle s'appuie, pour constituer et renouveler son stock. Achetant puis vendant au gré de la croissance de ces enfants en bas âge.

Boutique ouverte de 9 h à 12 h, les mardis, jeudis et samedis. Facebook et Instagram : Fête des bébés.