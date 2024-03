Rodez : ces deux coiffeurs ont été distingués du label Haute coiffure française

Les deux coiffeurs ruthénois sont distingués par le label Haute coiffure française.

Gilles Ayral fête, cette année, le trentième anniversaire de son salon de coiffure. Jérôme Fricou coiffe dans le quartier de Bourran depuis les années 2000, après avoir été à Druelle Tous deux ont, entre autres points communs, celui d’être des professionnels passionnés par leur métier. En lui conférant notamment une exigence qui positionne leurs salons parmi les plus prisés de la ville.

En œuvrant aussi pour la formation, afin que dans la transmission, la coiffure reste et demeure cet "art" bien à la française, que l’on peut ériger au niveau de la haute couture. Jérôme Fricou et Gilles Ayral sont, en ce sens également, d’ardents défenseurs de ce que l’on peut qualifier d’exception française. D’ailleurs, label Haute coiffure française qui fait leur fierté est présent dans plus d’une quarantaine de pays.

Une "étoile" argumentée

Et entre autres coïncidences, les deux coiffeurs ruthénois, qui se posent en véritable spécialiste du cheveu, ont eu la surprise de se voir attribuer cette "étoile" en fin d’année, aux termes de divers entretiens et autres inspections de leur salon. Gilles Ayral étant, au passage, spécialisé dans la coupe homme et la barbe, et "Jérôme Coiffeur" accueillant une clientèle à dominante féminine et étant également agréé pour la pose de prothèse capillaire.

Tels des guides gastronomiques, les représentant du label HCF ont livré leur verdict en argumentant leur décision. Pour Gilles Ayral : " Coiffeur, barbier, en 1984, Gilles intègre le milieu de la coiffure et en particulier celui de la coiffure pour hommes par excellence. Dix ans plus tard, il ouvre un salon à Rodez, sa ville natale. Ensuite, il ouvre une seconde structure sur le même modèle puis une troisième en Savoie, dans la station de ski de Val-Thorens où le bien-être et le service sont les maîtres mots. Son adage : Transforme ton métier en passion et tu ne retourneras pas au travail !"

Pour Jérôme Fricou : "Jérôme Fricou est un coiffeur expert très à l’écoute de sa clientèle, à l’image de ses journées diagnostic qui offrent la possibilité à sa clientèle de bénéficier d’un service sur mesure lors d’une expertise approfondie et personnalisée. Son adage : préparons demain ensemble."

C’est peu de dire que tous deux sont très fiers de pouvoir afficher leur label, tant il vient en résonance avec l’idée qu’ils se font de la coiffure depuis leurs premières coupes, et tant il vient en quelque sorte saluer un travail appliqué depuis plusieurs années, reconnu par ceux pour lesquels ils s’investissent avant tout : leur client.