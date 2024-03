Aveyron : "Nanette" Lacaze, nommée chevalier de l’ordre national du Mérite pour son engagement citoyen !

Dans l’ancienne "salle des pendus" des mineurs de Gages, une émouvante cérémonie a mis à l’honneur une Gageoise d’adoption : Analia Lacaze, "Nanette" pour tout le monde.

Analia Lacaze est une personne aimée, reconnue et respecté dans le village. En présence de sa famille, d’un grand nombre de personnes et avec toute l’humilité qui l’accompagne, elle a reçu les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite, des mains de Michel Harant. pour mémoire, l’ordre national du Mérite est un ordre honorifique, créé en 1963, qui a pour vocation de récompenser les "mérites distingués" et d’encourager les forces vives du pays.

Les Palmes académiques des mains de Giscard d'Estaing

Au travers d’un discours émouvant retraçant la vie d’Analia Lacaze, Michel Harant a évoqué une enfance heureuse à La Canourgue, baignée dans un milieu associatif et humanitaire. Puis, jeune collégienne, ce sera Rodez qui l’accueille au lycée Fabre pour sa scolarité secondaire. Le BTS de secrétariat de direction est brillamment obtenu. À 21 ans, elle devient enseignante devant des élèves presque aussi jeunes qu’elle. Puis, vinrent le mariage avec Albert Lacaze et la venue sur Gages en 1970. Analia Lacaze entre ensuite au lycée Foch et y restera jusqu’à sa retraite. Cette carrière lui rapporte les Palmes académiques. Elle fut décorée à la Sorbonne par le président Giscard d’Estaing en septembre 1980.

Education nationale, Familles rurales, Jeunesse et sports...

À Gages, très vite impliquée dans la vie communale, elle est déléguée départementale de l’Éducation nationale, puis créatrice de l’antenne gageoise de Familles rurales. Viennent ensuite les activités d’éducation. On lui confie la gestion des deux microcrèches du canton. Elle participe également à la création de l’ADMR. Toutes ses activités lui ont valu la médaille de la Jeunesse des Sports et activités en 2020. Membre du CCAS et bénévole, elle œuvre encore aujourd’hui encore à la médiathèque.

ADMR, CCAS, médiathèque

Analia Lacaze, pleine de modestie, se prête à cette allocution devant un public recueilli. C’est avec beaucoup de solennité, devant le drapeau de l’ONM, que Michel Harant termine son discours et lui remet la médaille à ruban bleu de chevalier de l’ordre national du Mérite, devant une salle émue et traversée d’applaudissements nourris.