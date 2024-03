Espalion : usure du temps, des bénévoles qui se font rares, émiettement de la politique culturelle, clap de fin pour l’association du Vieux Palais

L’assemblée générale extraordinaire a acté la dissolution de l’association.

Ambiance teintée d’un brin de nostalgie pour le président Philippe Meyer, le trésorier Raymond Barrès, l’ancienne déléguée permanente Magali Lacoste et la quinzaine de membres présents pour ce qui sera "la der" de l’association.

Satisfecit d'avoir sauvé un bâtiment emblématique

Cette assemblée générale a été l’occasion pour son président fondateur Philippe Meyer de revenir sur le lancement de cette aventure culturelle marquante pour la ville d’Espalion et un territoire bien plus large. Premier point de satisfaction : avoir sauvé (après 7 millions de francs de l’époque de travaux) et redonné vie "au bâtiment emblématique" de la ville qui va retourner dans le giron de la municipalité.

Des programmations prestigieuses

L’occasion était belle également de regarder avec une certaine fierté les multiples activités culturelles organisées. En 30 ans, "le meilleur" des musiciens (Franck Braley, Anne Queffelec, Nicolas Dautricourt, Marc Coppey, Richard Galliano mais aussi le Trio Wanderer ou le quatuor Yako… pour n’en citer que quelques-uns) a régalé les mélomanes les plus avertis de tout le département et même jusque dans le Cantal.

Il ne faut pas oublier aussi les mémorables rendez-vous avec quelques grands chefs cuisiniers (Pierre Gagnaire, Pierre Troisgros, Michel Bras ou Marc Veyrat), la venue à Espalion du cinéaste Bertrand Tavernier (devenu le parrain du cinéma Rex), des acteurs (comme Philippe Torreton, François Morel…), des chanteurs (Fred Mella, Grand Corps Malade…), des personnalités comme le journaliste Bernard Pivot, des ministres (Roselyne Bachelot, Kofi Yamgnane), des membres de l’Académie française (Alain Decaux, Max Gallo…). Une multitude de personnalités aux talents divers, tous heureux de découvrir Espalion suite aux sollicitations de l’association.

Il ne faut pas oublier également les incontournables animations pédagogiques, le véritable travail de fond de la politique culturelle voulue par Philippe Meyer et ses amis.

Il faut tourner la page

Aujourd’hui, l’association est victime de l’usure du temps et de la raréfaction du bénévolat mais, surtout, de l’émiettement de la politique culturelle passée dans les compétences des communautés de communes. Cela a sonné le glas de la mutualisation financière nécessaire pour faire venir sur le territoire des artistes prestigieux. Une fin teintée d’un brin de nostalgie mais aussi avec le sentiment du travail bien fait.

Après son rapide bilan financier, l’assemblée a voté à l’unanimité la dissolution de l’association au 20 mars et désigné le trésorier Raymond Barrès comme son liquidateur. Une grande page de l’offre culturelle sur le territoire vient de se fermer.