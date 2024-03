Rodez : la directrice de l'école Flaugergues agressée, parents d'élèves et syndicats appellent à un rassemblement jeudi 7 mars

L'agression se serait déroulée lundi 4 mars, peu après 17 heures, devant l'école Flaugergues à Rodez.

Ce jeudi 7 mars, à partir de 12 heures, un rassemblement est organisé devant l'école Flaugergues à Rodez par le syndicat Snuipp-FSU après l'agression de la directrice de l'établissement qui aurait eu lieu ce lundi 4 mars, peu après 17 heures.

Que s'est-il passé ce jour-là ? D'après le syndicat d'enseignants, la directrice aurait reçu "crachat et insultes" de la part d'ancien père d'un élève de l'école. "Cette agression est consécutive au comportement très problématique de son fils lorsqu'il était scolarisé dans l'école de cette directrice", précise le Snuipp-FSU.

Une plainte déposée

Un directeur d'école a expliqué "qu'un ancien élève et son père attendaient l'enseignante dans un recoin d'une rue et ont surgit pour lui cracher dessus et l'insulter. Évidemment choquée, notre directrice a porté plainte. Elle s'est vue octroyer 2 jours d'ITT. l'impact psychologique qu'aura cet événement durera bien plus longtemps."

"Lorsqu'on est en classe, a déclaré la directrice, on a une posture, un certain état d'esprit, on est préparé à affronter une hypothétique difficulté. Là, je me suis retrouvée complètement démunie, sans réaction..."

