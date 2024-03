"Ils ont surgi pour lui cracher dessus et l'insulter" : l'agression d'une directrice d'école crée l'indignation à Rodez

Les faits se sont déroulés lundi 4 mars, peu après 17 heures, devant l’école, à Rodez. Ce midi, devant l’établissement, un rassemblement est organisé à l’appel des parents d’élèves, avec le soutien des syndicats d’enseignants.

Aujourd’hui, à partir de midi, un rassemblement est organisé devant l’école Flaugergues à Rodez à l’appel des parents d’élèves, avec le soutien de l’intersyndicale Snuipp-FSU, après l’agression de la directrice de l’établissement qui a eu lieu lundi, peu après 17 heures.

Que s’est-il passé ce jour-là ? D’après le syndicat d’enseignants, la directrice, Brigitte Gonzales a reçu " crachats et insultes " de la part du père d’un ancien élève de l’établissement. "Cette agression est consécutive au comportement très problématique de son fils lorsqu’il était scolarisé dans l’établissement de cette directrice ", précise le Snuipp-FSU qui a communiqué sur le sujet.

Par ailleurs, un directeur d’école explique "qu’un ancien élève et son père attendaient l’enseignante dans un recoin d’une rue et ont surgi pour lui cracher dessus et l’insulter. Évidemment choquée, la directrice a porté plainte. Elle s’est vue octroyer deux jours d’ITT. L’impact psychologique qu’aura cet événement durera bien plus longtemps".

La directrice a porté plainte et une enquête est en cours. "Nous espérons qu’il y aura une suite, et dans les tous cas, nous n’excluons pas de nous porter partie civile, assure le maire, Christian Teyssèdre. Ces faits sont totalement inadmissibles, inacceptables et bien évidemment la directrice, qui fait un travail remarquable, a notre soutien complet. Et je serai bien évidemment présent lors du rassemblement."

Insécurité

Selon plusieurs témoignages, le comportement de l’élève en question avait été signalé à plusieurs reprises à l’école Flaugergues et dans son ancien établissement. "Gérer un tel élève est une situation de stress permanente pour les équipes enseignantes. Le moindre relâchement, la moindre étincelle et une situation peut s’envenimer. Les parents d’élèves dénoncent cette insécurité et évoquent le sentiment de vulnérabilité qu’ils ressentent", confie encore le directeur d’établissement. Un sentiment que les parents d’élèves partagent eux aussi. Ils ont d’ailleurs tenu à organiser ce rassemblement et à s’associer pleinement à l’indignation générale. "C’est tout à fait inadmissible ce qu’il s’est passé. Nous sommes vraiment choqués, explique l’un d’entre eux. Beaucoup de parents ont tenu à organiser ce rassemblement, nous avons diffusé l’information au plus grand nombre."

De son côté, la Directrice académique des services de l’Éducation nationale, Claudine Lajus, a assuré que " le recteur d’académie, Mostafa Fourar, était au courant de cette affaire. Il a souhaité condamner cette agression et il suit cette affaire de près. Le ministère de l’Éducation nationale a aussi été informé". "Nous aussi, au niveau départemental, nous allons accompagner la directrice. Dès aujourd’hui, une Équipe mobile de sécurité (EMS), venue spécialement du Rectorat et composée par des personnels de l’Éducation nationale et des spécialistes de la sécurité, est attendue au sein de l’école. Cette équipe est déjà intervenue dans l’établissement, précise Claudine Lajus. Elle a pour but d’apporter des réponses aux problèmes, d’apporter aussi un regard extérieur, d’apaiser la situation, le cas échéant." La Directrice académique l’assure : "En Aveyron, ces faits relèvent de l’exceptionnel. C’est pour cela aussi que nous sommes d’autant plus mobilisés et que nous y sommes d’autant plus vigilants."

Stéphanie Massol, co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU avec Antoine Cantais, reste "choquée et horrifiée de cette agression. Aujourd’hui, les directeurs d’établissement se retrouvent aussi seuls face à de nombreuses difficultés, même si l’administration reste attentive sur ces sujets".