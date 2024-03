"Je ne tolérerai jamais ce type d'actes" : le maire de Rodez monte au créneau après l'agression d'une directrice d'école

Un rassemblement est prévu ce jeudi après l'agression d'une directrice d'école par un ancien parent d'élève.

"Je veux être clair : je ne tolérerai jamais ce type d'actes dans notre ville". Le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, a adressé son soutien envers la directrice agressée devant l'école Flaugergues par un ancien parent d'élève, lundi 4 mars 2024.

Vers 17 heures, elle aurait été la cible de crachats et d'insultes. "Il est tout simplement inacceptable qu'un parent d'élève puisse commettre un tel acte de violence à l'encontre d'un enseignant. Solidarité totale envers la directrice et tout le personnel de l'école qui exercent leur mission de service public avec dévouement et engagement". Tout en rappelant que l'établissement en question fait l'objet de rénovations "pour offrir à nos jeunes un environnement propice à leur éducation et à leur épanouissement".

"Cette agression est consécutive au comportement très problématique de son fils lorsqu'il était scolarisé dans l'établissement de cette directrice", a confié le syndicat d'enseignants Snuipp-FSU.

Un rassemblement devant l'école, jeudi

Des parents d'élèves ont appelé à un rassemblement devant l'école Flaugergues à partir de 12 heures, jeudi 7 mars, pour soutenir la directrice agressée. Une initiative soutenue par les représentants syndicaux.

Christian Teyssèdre a annoncé qu'il sera présent lors du rassemblement "pour exprimer notre solidarité et notre détermination à mettre fin à de tels actes odieux".