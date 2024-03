Directrice d'école agressée à Rodez : le père de famille écope de deux ans de prison

Il a également été condamné à une interdiction de séjour en Aveyron pour une durée de cinq ans à sa sortie de détention.

Jugé en comparution immédiate ce vendredi 8 mars 2024, le père de famille ayant agressé la directrice de l'école Flaugergues lundi soir dans les rues de Rodez a été condamné à deux ans de prison. L'homme, né en 1988 en Tunisie et arrivé dans la préfecture aveyronnaise cet été, s'est longuement "excusé" pour les insultes et menaces proférées. Sans reconnaître néanmoins les crachats au visage. "Peut-être, mais j'étais trop alcoolisé ce soir-là, je ne me souviens pas. Je sais que j'ai l'alcool mauvais", a-t-il indiqué du bout des lèvres. Alors que le tribunal a rappelé que plusieurs mains courantes avaient déjà été déposées par la directrice de l'école envers ce père de famille, au casier particulièrement chargé : 16 condamnations.

L'enfant, âgé de 11 ans, a été placé

Depuis la scolarisation de son enfant, âgé de 11 ans, à l'école Flaugergues, plusieurs incidents s'étaient déjà produits. La police était même intervenue au sein même de l'ensemble scolaire, à la suite d'une bagarre dans laquelle était impliquée l'élève. Le père, lui, ayant la garde malgré une sortie de détention en août dernier pour une affaire de violences conjugales, avait déjà fait l'objet de plusieurs mains courantes auprès du commissariat pour des menaces envers la directrice. En janvier, le fils a changé d'établissement. Il est depuis les faits placé en famille d'accueil.

Outre la condamnation à deux ans de prison, et la révocation de deux sursis à hauteur de 10 mois au total, le père de famille a été condamné à une interdiction de séjour en Aveyron durant cinq ans, à sa sortie de détention. La procureure, Mathilde Jayais, avait requis un an de détention. Le tribunal, présidé par la juge Geneviève Boussaguet, est allé au-delà.

Compte rendu d'audience à lire dans notre prochaine édition, ce samedi 9 mars.