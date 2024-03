VIDEO. Agression d'une directrice d'école à Rodez : 150 personnes réunies pour dire stop à la violence

Parents d'élèves, enseignants, syndicats, Education nationale ou encore politiques se sont massés devant l'école Flaugergues de Rodez ce jeudi 7 mars à midi. Trois jours après l'agression subie par Brigitte Gonzales.

Tous sont unanimes. Cette situation, encore rare en Aveyron, ne doit pas être banalisée. Ce jeudi 7 mars, sur les coups de midi, 150 personnes se sont réunies devant l'école Flaugergues de Rodez, en soutien à sa directrice Brigitte Gonzales, victime d'une agression ce lundi 4 mars.

En arrêt de travail, la directrice absente du rassemblement

Pour rappel, à quelques mètres de l'école, le parent d'un ancien élève de l'établissement, accompagné par celui-ci, aurait insulté et craché sur l'enseignante, peu après 17 h. Tout de suite, parents d'élèves, syndicats et corps enseignant lancent un appel à rassemblement, devant les murs de l'école. Et il a été entendu. Services de l'Education nationale et élus rejoignant la troupe. Seule Brigitte Gonzales, toujours très touchée et en arrêt de travail, était absente de ce rendez-vous.

Pour de nombreux enseignants, il s'agissait là de l'occasion de partager leurs craintes, face à des situations de tension toujours plus fréquentes. "On se sent de plus en plus démunis, ce qui est lui est arrivé, pourrait nous arriver également", lance la maîtresse d'une école d'Olemps venu afficher son soutien. "C'est symptomatique de notre société, avec des situations conflictuelles qui vont de plus en plus loin", déplorent d'une même voix Sophie Héran et Antoine Cantais, respectivement représentants syndicaux de l'UNSA et de la FSU-SNUIPP.

Un signalement un mois en amont de l'agression ?

Car de tels événements ne sont plus rares dans le pays, ceci renforcé par le rapport accablant présenté ce mercredi 6 mars par des sénateurs de la commission d’enquête sur le signalement et le traitement des agressions dont sont victimes les professeurs. "C'est inadmissible que la directrice d'une école, symbole du maintien de l'ordre et du respect, puisse être attaquée", maintenait le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, présent lors de ce rassemblement, tout comme bon nombre de ses colistiers et des groupes d'opposition à la Ville. Un sentiment partagé par le député de la première circonscription de l'Aveyron, Stéphane Mazars. "Nous devons appliquer la tolérance zéro. Nous ne devons pas lâcher, la ministre de l'Education a d'ailleurs été avertie sur cet événement."

Mais certains s'interrogent sur cette affaire. Une intervention plus tôt, aurait-elle pu empêcher cette situation ? Oui, selon les syndicalistes. "Cela fait plus d'un mois que la directrice avait signalé le comportement inquiétant de cette personne", assurent Sophie Héran et Antoine Cantais. "Elle disposera d'une protection fonctionnelle et le recteur suit de près cette affaire, répond Claudine Lajus, directrice académique des services de l'Education nationale (Dasen) de l'Aveyron. Cela ne peut pas être normal, c'est un travail collectif que nous devons mener." Afin que cette situation demeure du domaine de l'exceptionnel.