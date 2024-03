Rugby : en doublon avec les Rafettes, Rodez - Soual va-t-il finalement se jouer le samedi soir ?

Reporté à cause d’un arrêté municipal suite à de faibles chutes de neige dimanche 3 mars, le duel de Fédérale 3 pourrait être programmé au 30mars pour notamment "laisser le champ libre aux Rafettes", indique la mairie.

Le week-end dernier, le report du match de la 15e journée de Fédérale 3 qui devait voir s’affronter Rodez et Soual mettait en lumière les problèmes de cohabitation entre les différentes équipes qui foulent la pelouse de Paul-Lignon. La mairie ayant décidé de prendre un arrêté interdisant son accès à cause des quelques centimètres présents sur le pré en milieu de matinée pour "protéger les joueurs mais aussi la pelouse du stade", avant que tout ne fonde rapidement. Et à peine quelques jours plus tard, la question de la cohabitation est de retour sur le tapis (vert).

La fin de la phase régulière se terminant début avril, il ne reste plus qu’un seul week-end prévu pour les replis : celui des 30 et 31 mars. Sur son site internet, la Fédération a replacé la rencontre au 31… sauf qu’à cette date-là, ça bouchonne sur la pelouse du stade de la rue Vieussens. Les Rafettes y recevant Lens à 13 heures pour la 16e journée de D2.

Soual a demandé un délai de réflexion

Pour cette raison, le club ruthénois, qui n’avait pas souhaité répondre à nos sollicitations en début de semaine, indique, par son manager Patrick Furet, que "différentes solutions sont à l’étude" et qu’il se "donne la fin de la semaine pour y répondre". De son côté, la mairie et son adjoint aux sports Olivier Nicolas précisent qu’une demande a été faite pour "programmer le match le samedi (30) soir, pour faire quelque de chose de plus festif et pour que les Rafettes aient le champ libre."

Tout en rappelant qu’en avril 2023, la mairie avait donné la priorité aux rugbymen ruthénois pour disputer leur barrage de phases finales, reléguant les Rafettes à La Roque, l’édile Christian Teyssèdre disant avoir retenu "l’antériorité de la demande".

Pour ce qui est de la demande du report au 30 mars, Xavier Imart, manager de Soual, confirme et ajoute : "Nous avons demandé quelques jours de délais pour voir avec les joueurs qui travaillent le samedi si c’est possible." Verdict imminent.