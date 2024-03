Luc-la-Primaube. Les grands chantiers en cours et à venir présentés aux commerçants et artisans

Lors de la rencontre avec les commerçants et artisans de la commune de Luc-la-Primaube qui s’est tenue vendredi dernier au restaurant "L’Insolent" à La Primaube, le maire, Jean-Philippe Sadoul, accompagné de Dominique Gombert, première adjointe, et des adjoints, a tenu à les sensibiliser sur une série d’actions réalisées par la municipalité, en cours et à venir. Les principaux axes du projet municipal étant le développement et l’attractivité, le cadre de vie et l’environnement, la solidarité et le lien social. La ville va poursuivre ce printemps les travaux de requalification de l’avenue de Toulouse à La Primaube avec création de liaisons douces pour favoriser les mobilités actives, à pied ou à vélo. Avec une hausse très conséquente du trafic routier, elle envisage aussi des réaménagements de l’avenue de Rodez et de La Baraque de Luc à la place du bourg. La communauté d’agglomération prévoit également des travaux d’extension et de requalification de la zone d’activités de Naujac. À noter la requalification de la rue de la gare par le Département. Un préalable nécessaire pour poursuivre le projet orienté vers les mobilités et les loisirs avec création d’une aire de camping-cars, covoiturage, aire de détente et pique-nique, système de recharge électrique et stockage de vélos. La modernisation et la réhabilitation du patrimoine sportif communal (boulodrome, city-park, skate-park, terrain de padel), l’émergence d’un nouvel équipement culturel avec la réhabilitation de l’église de La Capelle Saint-Martin, l’installation de panneaux photovoltaïques sur quatre bâtiments communaux, le calendrier des évènements portés par la ville… ont aussi été évoqués.