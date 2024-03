Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de l’école Ste-Angèle découvrent le floorball

En cette année marquée par le sport au niveau mondial, les élèves de CE1 et CE2 ont eux aussi participé à cet élan à leur manière. En effet, durant trois séances, ils ont découvert le floorball animé par Sophie Nicolas, éducatrice sportive diplômée d’État, et le contenu des séances est réfléchi par rapport aux programmes d’EPS, dans le champ d’apprentissage n° 4.

Ils ont particulièrement travaillé les notions d’empathie, de respect, d’écoute et de coopération car la règle d’or de ces interventions est de "faire attention à l’autre". Autant de valeurs mises en avant auprès de tous les élèves et qui garantissent un climat positif autour de la découverte de cette activité sportive ! Les enseignantes et les élèves remercient chaleureusement Sophie ! "C’était super", ont affirmé les enfants ravis et prêts à renouveler l’expérience.