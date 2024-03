Rugby : le duel entre Rodez et Soual aura bien lieu samedi 30 mars dans la soirée

Le match comptant pour la 15e journée de Fédérale 3 devait avoir lieu dimanche 3 mars mais a été remis en raison de chutes de neige. Le club ruthénois avait fait la demande reprogrammer le match le samedi soir car Paul-Lignon devait déjà accueillir une rencontre de D2 des Rafettes le 31 mars.

La date vient de tomber. Le match entre Rodez et Soual, qui était prévu dimanche 3 mars avant d'être remis le matin même en raison d'un arrêté municipal interdisant l'accès à Paul-Lignon suite à de faibles chutes de neige, vient d'être reprogrammé à samedi 30 mars. Cet ultime week-end du mois était le dernier prévu par le calendrier pour organiser les rattrapages avant le début des phases finales.

Coup d'envoi à 20 heures à Paul-Lignon

En milieu de semaine, la mairie ruthénoise avait indiqué qu'une demande avait été déposée auprès de la Fédération de rugby pour que la rencontre ait lieu le samedi soir au lieu du dimanche après-midi. Olivier Nicolas, adjoint en charge des sports, précisait : "Pour faire quelque de chose de plus festif et pour que les Rafettes aient le champ libre." Car dimanche 31 mars, Paul-Lignon était déjà réservée par les footballeuses du Raf, qui y recevront Lens à 13 heures pour le compte de la 16e journée de D2.

Depuis, le Rodez rugby attendait la réponse du club de Soual. Et cette dernière est tombée vendredi 8 mars tard dans la soirée : "Différents échanges ont eu lieu dans la semaine et après consultation de leur staff et joueurs, la décision a été prise, après leur entraînement d’hier (vendredi) soir, de répondre favorablement à notre proposition", indique le RR sur ses réseaux sociaux.

Les sang et or accueilleront donc le leader tarnais sur la pelouse de Paul-Lignon samedi 30 mars à 20 heures, après la rencontre entre les équipes réserves, qui se déroulera au Trauc à 18 heures.