Football : le Ruthénois Raux-Yao suspendu, une défense à repenser pour la réception de Grenoble

Le défenseur de presque deux mètres n'a pas terminé le match à Amiens (1-1) avec ses coéquipiers, samedi 9 mars.

Les sang et or se seraient bien passés d’un nouveau forfait en défense centrale. Mais le carton rouge reçu par Serge-Philippe Raux-Yao, à la suite d’une faute que son entraîneur a plus tard jugée "intelligente" en toute fin de match à Amiens, les oblige à revoir leurs plans pour la réception de Grenoble (6e, en attendant son résultat de lundi face à Laval), samedi prochain. Ils vont devoir, et ce pour la première fois de l’exercice en Ligue 2, faire sans leur taulier du trident défensif, qui est aussi le Ruthénois à avoir le plus joué cette saison. Une absence qui s’ajoute à celles de longue date d’Éric Vandenabeele, toujours en phase de reprise, et de Joris Chougrani. Alors que le genou de ce dernier semblait aller mieux, il a eu une rechute au début du mois avec la réserve… "Il ne pourra pas revenir la semaine prochaine", révélait Didier Santini samedi soir au stade de la Licorne.

De quoi donc donner un mal de crâne à ce dernier pour la composition de son trio devant Sébastien Cibois ce week-end ? Pas selon lui : "On va s’adapter. Je n’ai pas de problème là-dessus. J’ai d’autres très bons joueurs. Il y a Stone (Mambo), il y a Ahmad (Ngouyamsa) aussi… Il y a beaucoup de possibilités, je ne suis pas inquiet."