Onet-le-Château. Le Comité Handisport dans la course des Jeux paralympiques Paris 2024

L’assemblée générale du Comité Handisport s’est tenue à la MDA, une occasion pour son président Gilles Pérez de reprendre tous les temps forts d’une année 2023 particulièrement riche. " Une année intense, créative et engagée" dira-t-il en substance et ce devant de nombreux licenciés, adhérents et personnalités, notamment Évelyne Douls, présidente du CDOS et Didier Pierre, adjoint aux sports à la mairie d’Onet, pour ne citer qu’eux.

Une année qui s’est articulée, tout comme ce sera le cas pour 2024, autour de cinq grands axes : le développement (accompagnement et soutien aux clubs, aux jeunes, développement des relations partenariales…) ; les performances (soutien aux sportifs de haut niveau, challenges multisports…) ; les territoires (sorties et séjours APPN, communication renforcée, travail en lien avec les autres structures…) ; la formation (jeunes et encadrants, clubs, bénévoles et salariés, accueil de stagiaires…) ; l’expertise (affirmer leur expertise et développer de nouveaux partenariats, sensibiliser les jeunes et être aux commissions accessibilité…).

Concernant l’aspect financier, des dépenses supplémentaires liées à l’achat de fauteuils multisports, d’une table de showdown, mais aussi à l’augmentation des charges salariales n’entachent pas la trésorerie, qui reste saine et permettra de tenir les objectifs de 2024 riches en sollicitations dus aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Après un tour d’horizon des projets et les élections des membres du comité directeur et du bureau, le président a conclu en remerciant tous les partenaires de l’association : le Département, la DDETSPP, le SDJES, la mairie d’Onet-le-Château, la direction départementale des territoires, ainsi que les adhérents, "mais aussi tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible"… Avant d’inviter l’assemblée à partager le pot de l’Amitié et le buffet.