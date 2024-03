Argences en Aubrac. Un programme ludique autour des énergies

Pour ces vacances d’hiver, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs d’Argences-en- Aubrac a fait le choix de travailler sur les énergies : un thème large, qui a su éveiller la curiosité des petits comme des grands.

Un programme ludique a été proposé aux enfants autour des énergies en tout genre ! Cette thématique a permis de sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables, avec une visite de Méthan’Aubrac notamment.

Aussi les enfants ont dû s’équiper et se parer de casques pour la visite de l’usine hydroélectrique du barrage de Sarrans.

Ils ont également pu dépenser pleinement leur énergie au travers d’activités sportives, d’ateliers culinaires mais aussi et surtout avec l’utilisation de la rosalie à assistance électrique de la commune pour aller à notre séance de cinéma : un moment que les enfants ont beaucoup apprécié ! En somme, les énergies ont été vues sous toutes leurs formes durant ces vacances. Enfin, une animation en lien avec la médiathèque et l’Ehpad a également été réalisée. Au programme : atelier crêpes pour les enfants et les résidents, lectures de contes proposées par les résidents. Cette rencontre fut un réel moment de partage et de bonne humeur.