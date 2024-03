Sainte-Radegonde. Le repas solidaire a permis de remettre plus de 2 700 € aux Restos du cœur

Belle réussite pour le repas animé et organisé généreusement par les associations du village au profit cette fois des Restos du cœur (l’an dernier, c’était au profit du Téléthon).

Venus de Sainte-Radegonde et des alentours, près de 250 personnes sont retrouvées avec joie pour admirer dès l’apéro, Noryeva Causs country, le talentueux club local qui a fait une splendide prestation de danses en ligne, avec sa légendaire élégance et son sourire. Le bon repas, salade gourmande, aligot, jambon braisé salade de fruits, a fait l’unanimité, et l’animation assurée par Michel Bezelgues (guitare et chant) a séduit toutes les générations, avec quelques pas de danse esquissés ici et là, pendant que la buvette battait son plein.

Au final ce sont exactement 2 707,50 € qui pourront être reversés aux Restos du cœur, qui sont, comme on le sait, en difficulté cette année. Bravo à tous ces bénévoles merveilleusement investis pour cette bonne cause.