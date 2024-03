Laissac-Sévérac l'Église. Une journée gourmande et culturelle pour le club Le Clouquié

Après les traditionnelles journées galettes et crêpes de début d’année, le club Le Clouquié avait programmé ce vendredi 8 mars une sortie stockfisch. Derrière ce vocable anglo-saxon se cache l’estofinado dans notre région. Très appréciée dans une grande partie de notre département, cette morue de Norvège fut introduite chez nous par des soldats rouergats après les guerres de Hollande sous le règne de Louis XIV. La dégustation de ce Stockfish s’est faite à Rignac au restaurant le Racanel. Et, c’est dans un cadre agréable et convivial que tous les participants ont pu se faire plaisir encore et encore.

Mais, le restaurant n’étant pas la seule activité de la sortie, la journée avait commencé par la visite à Goutrens du musée "Nos Campagnes Autrefois" où beaucoup ont pu revoir à travers du matériel agricole et des objets de la vie courante dans nos campagnes, leur jeunesse parfois très lointaine. Elle s’est terminée au "Conservatoire du chataîgnier", près de Rignac,avec une visite en extérieur puis en intérieur, accompagnée des commentaires d’une conférencière chevronnée.

Le prochain rendez-vous du club aura lieu vendredi 15 mars pour l’assemblée générale.