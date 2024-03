Laissac-Sévérac l'Église. Des massages pour favoriser l’apprentissage à l’école Sainte-Angèle

Dans le cadre du vivre ensemble et de la maîtrise et de l’écoute de son corps, le programme "MISP" (massage in schools program) a été mis en place dans toutes les classes de l’école.

Le "MISP" est un programme qui contribue au bien-être des enfants à l’école et à l’apprentissage du respect de soi et des autres ainsi qu’à la baisse de l’intimidation dans les établissements scolaires et les collectivités. Ce programme favorise l’attention et la concentration en classe. Le MISP combine à la fois la pratique d’une routine de mouvements que les enfants pratiquent les uns sur les autres par-dessus les vêtements, en position assise, et la pratique d’activités kiné tactiles facilitant l’apprentissage scolaire.

Ce programme, simple à mettre en place, demande quatre à six interventions de l’instructeur, de vingt à trente minutes chacune.

Les enfants ont adoré cette première séance et remercient chaleureusement Aurélie, leur instructrice.