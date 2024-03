Projet de parc photovoltaïque à l'aérodrome de Cassagne-Bégonhès : que va devenir l'aéroclub ?

L'aéroclub qui occupe ce petit aérodrome pourra pour l'instant continuer ses activités... "en CDD".

L’assemblée générale de l’aéroclub de Cassagnes-Begonhès s’est tenue dernièrement dans un contexte particulier. En effet, un projet photovoltaïque municipal devrait entraîner la fermeture de "son" aérodrome et mettre fin à cette activité présente depuis un demi-siècle dans le paysage cassagnol qui a même donné son nom à une avenue du village.c

L’intervention du premier magistrat Michel Costes était très attendue. Celui-ci n’a pas esquivé les questions et les interrogations et n’a pas fait du "hors-piste" dans ses réponses. La convention qui lie la mairie cassagnole et l’aéroclub sera bien dénoncée au mois de novembre 2024.

Des panneaux photovoltaïques à la place du tarmac

Oui, mais après ? À la demande du club, au moins une piste ULM serait souhaitée. La réponse de l’élu cassagnol est liée à un bureau d’études mais des recherches seront effectuées... pas forcément à Cassagnes. Ce projet photovoltaïque demande maintes et maintes études et prendra du temps.

Oui, mais en attendant ? Les activités pourront bien sûr continuer "en CDD"… La recherche d’œufs de Pâques et le Noël de l’aéroclub seront vraisemblablement maintenus ; quant au brevet BIA, en partenariat avec le collège, il vit sa dernière année.

Pour Michel Causse, conseiller départemental, cette fermeture ne se décide pas de gaieté de cœur, mais pour les collectivités la marge de manœuvre est très restreinte. Elles doivent installer des entreprises, trouver du terrain tout en préservant les terres agricoles, préserver l’environnement et faire des économies…

"Il ne reste plus qu'à trouver une fleur en voie de disparition pour laisser la piste libre"

Le mot de la fin, humoristique, revenait à un membre de l’aéroclub : "Il ne nous reste plus qu’à trouver une fleur en voie de disparition pour laisser la piste libre…". La petite fleur protégée pourrait à son tour protéger les coucous de l'aérodrome...

L’aéroclub en chiffre, c’est tout de même 30 membres, 255 heures de vol, 2 670 mouvements, des visites, des formations, des animations…