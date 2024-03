Football : "J’en suis à 40 plaintes", le Castonétois Frédéric Hantz s’explique sans filtre dans L’Équipe

C’est un témoignage qui détonne. Une page dans la Bible (du jour) du sport français, L’Équipe. Les sportifs ont l’habitude de cloisonner vie privée et vie publique. Le Castonétois de 57 ans Frédéric Hantz a donc fait tout l’inverse (et pour cause) dans un entretien accordé à Bernard Lions ; levant le voile sur le pourquoi de son absence sur un banc depuis plus de trois ans, après notamment avoir coaché Rodez, Bastia, Metz, Le Mans, ou encore Montpellier et Al-Khor au Qatar en 2020, son dernier club.

En cause, sa présence à l’Ile Maurice pour mener une bataille judiciaire sans fin concernant les droits sur sa fille Federica Jade, née en 2016 à Montpellier, face à sa "génitrice", comme il la nomme dans l’entretien, son ex-compagne mauricienne, Stéphania Deeno (qui donne aussi sa version des faits dans L’Equipe) avec qui il est séparé depuis 2018. "J’en suis à 40 plaintes, depuis 2020, pour différents faits que j’estime constitutifs d’infractions pénales : violence sur notre enfant et sur ma personne, vols, séquestration de ma fille." Indiquant aussi avoir "versé 500 000 euros sur le compte de la génitrice depuis 2016". "Un combat de tous les jours sur moi-même contre la dépression" Un "calvaire" personnel qui explique donc son absence dans le football et notamment en L1. "C’est sans doute ce qui m’a fait inconsciemment rater ma visioconférence avec les dirigeants de Saint-Etienne en décembre 2021, dit-il, avant d’enchaîner : Un an plus tard, Orléans (Nat.) m’a envoyé mon contrat. Mais quand je l’ai déposée chez la nounou, ma fille m’a dit : "Pars pas, papa."" Un combat qu’il ne lâchera pas. "C’est mon enfant, une bataille que je n’abandonnerai pas" ; et même s’il avoue : "Je livre aussi un combat de tous les jours sur moi-même contre la dépression." Un entretien poignant, se terminant dans l’optimisme : "Je suis toujours de près le football français. J’y reviendrai. Avec ma fille."