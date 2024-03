Football : Laurent Peyrelade s'engage à Grenoble et effectuera son retour à Rodez samedi

L'ancien entraîneur du Raf effectuera ses débuts avec Grenoble... à Rodez !

Quelle coïncidence ! Alors que Grenoble (7e) se déplace à Paul-Lignon samedi soir dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2, le club isérois vient de nommer Laurent Peyrelade en tant qu'entraîneur jusqu'à la fin de saison. L'ancien coach emblématique de Rodez démarrera donc sa nouvelle aventure là où il a passé le plus clair de sa carrière de technicien.

Plus tôt dans la journée, le GF38 avait annoncé le licenciement de Vincent Hognon, à la suite d'une cinquième défaite de rang face à Laval ! Le dirigeant aveyronnais, lui aussi ex du Raf, Max Marty et ses collègues ont donc décidé de faire confiance à Peyrelade, qui reste sur une courte expérience à Versailles (National), pour le remplacer.