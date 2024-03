Lassouts. Le Foyer Rural remercie ses bénévoles

Grand acteur de la vie trépidante du village, le Foyer Rural et son jeune bureau a souhaité remercier l’ensemble de ses bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année : apéro-concert, fêtes de la St-Jacques, veillée de Noël, troupe de théâtre et chanteuses. C’est au Bowling du Rouergue qu’ils ont donné rendez-vous à une soixantaine de personnes toutes générations confondues. Un bon repas puis une partie de bowling ont agrémenté la journée avant de prolonger la soirée à Lassouts.

Un mélange intergénérationnel qui fonctionne à merveille et qui a déjà programmé plusieurs dates dont l’apéro-concert et soirée burger en plein air le samedi 25 mai avec Les Dés Accordés et Duo à Deux sur le terrain de quilles. Puis le feu de la Saint-Jean et son pique-nique partagé fin juin. Avant de programmer une semaine de festivités pour la Saint-Jacques entre le 24 et le 28 juillet dont le planning sera sous peu dévoilé...