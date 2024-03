Onet-le-Château. Un après-midi pour découvrir le foot féminin

Clin d’œil à la journée des droits de la femme et aussi aux JO de Paris 2024, cette journée découverte s’inscrit dans le cadre de l’opération "Aux pieds de chez toi", initiée par le District de football.

Engagé dans la promotion d’une pratique sportive plus inclusive, la ville d’Onet-le-Château, labellisée "Terre de jeux 2024", va le faire vivre via le Patio-centre social.

En effet, en partenariat avec Rodez-agglomération, Onet-le-Château Football, le District Aveyron football, le RAF, l’Ufolep, la MJC d’Onet et l’Afev, le Patio vous convie à une journée dédiée à la découverte du foot féminin, mercredi 20 mars de 14 heures à 17 heures au City Stade des Glycines, aux Quatre-Saisons.

Une volonté commune de tous les partenaires de fédérer autour de la pratique féminine et de s’inscrire pleinement dans ces moments forts de la vie locale à l’instar du président d’Onet Football, Eric Luban "Cela fait un an que nous parlons foot féminin avec le Patio et pour nous cette animation est intéressante pour motiver des filles, mais aussi pour créer du lien avec les autres associations, nous ne sommes pas qu’un club de foot, nous nous inscrivons pleinement dans la vie associative locale…".

Concernant la journée : après la remise des maillots, ateliers et jeux seront organisés pour un bon échauffement, puis place au concret et à la mise en pratique des apprentissages, lors de matchs amicaux, avec la présence de joueuses de l’équipe de D2 du RAF. Une occasion unique avec les professionnelles, de partager des moments forts et qui sait, faire naître des vocations chez les "apprenties footballeuses".

Moments forts qui s’achèveront autour d’un goûter convivial.

On peut s’inscrire au Patio ou venir directement sur place (gratuit et ouvert à toutes, quel que soit l’âge).