Villeneuve. Une bourse aux armes anciennes

"Passion Mécaniques Militaires 44" est un groupe constitué de bénévoles passionnés qui commémore le 80e anniversaire des débarquements sur les plages françaises. Après le succès de l’expo au foirail en juillet dernier, cette jeune association organise la 1re édition d’une bourse aux armes anciennes dimanche 24 mars de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes.

Dans une bourse aux armes, on peut trouver en plus des armes anciennes de catégorie D, des antiquités militaires : objets, des livres et des revues anciennes, des médailles et des décorations, des drapeaux, des épées, des sabres et des couteaux, des uniformes et tout ce que peut espérer un collectionneur focalisé sur la première ou seconde guerre mondiale. Professionnels et amateurs collectionneurs viendront de loin ; de la Drome, du Gard, de la Gironde de l’Oise, du Tarn, du Lot, du Var et de l’Aveyron. Pour les exposants, la liste est close.

La salle des fêtes devrait recevoir une quinzaine de vendeurs. L’entrée est fixée à 3 €, il y aura possibilité de se restaurer sur place avec la présence d’un foodtruck.