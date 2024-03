VIDEO. "Ce livre, je l'ai aussi écrit pour rendre un peu aux supporters, ce qu'ils nous ont donné" : l'ange vert Dominique Rocheteau est passé en Aveyron

"L'ange vert" Dominique Rocheteau est venu ce jeudi 14 mars dédicacer son livre "Foot sentimental" dans la grande surface Super d'Onet-le-Château. Beaucoup d'Aveyronnais du peuple vert n'ont pas raté l'occasion !





Une trentaine de fans l'attendait quand il a déboulé sur l'aile gauche de la galerie commerciale Super U d'Onet-le-Château, ce jeudi matin. Sourires et applaudissements ont accueilli Dominique Rocheteau, joueur emblématique du Saint-Etienne des années 70, mais aussi du PSG, de Toulouse et de l'équipe de France.

Il est en tournée avec son livre "Foot sentimental". À chacune de ses apparitions, il a déjà effectué une trentaine de dates, c'est la même chose. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes saisissent l'opportunité de cette rencontre pour un moment privilégié avec "l'ange vert". Certains sont même venus en famille. Une séquence nostalgie, albums Panini sous le bras ? Inévitablement. Mais pas seulement.

"Rendre un peu de ce qu'ils nous ont donnés"

"Ce livre, je l'ai aussi écrit pour rencontrer les gens, les supporters, rendre un peu aux gens, aux supporters, ce qu'ils nous ont donné", explique Dominique Rocheteau. De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Photos, dédicaces, petit échange avec chacun, l'ange vert porte sans nul doute sur lui ce qui a fait la renommée des "Stéphanois" de 70. Une forme de simplicité et d'authenticité. Toute la journée, il a parlé de Liverpool, Janvion, la légendaire demi-finale retour de coupe d'Europe contre le Dynamo Kiev, Bathenay, le PSG, le Sphynx, le foot aujourd'hui, etc.

Il a eu également la surprise de voir arriver un de ses anciens coéquipiers sous le maillot vert et ami Alain Merchadier. "On est devenu une famille", glisse le Toulousain, pas surpris de voir autant de monde venir pour une dédicace. "On est resté la même équipe longtemps à une époque où le foot entrait dans les foyers avec la télé", analyse-t-il. "Tout le monde était vert à notre époque" lance Dominque Rocheteau. "Aujourd'hui, cela ne peut pas se faire, il y a trop d'animosités entre les clubs".

Pas de "c'était mieux avant"

Que l'on ne s'y méprenne pas toutefois. Dominique Rocheteau ne fait pas dans le "c'était mieux avant". Dans son livre "Foot sentimental", titre en réponse au "foot business", il pose un regard aussi sévère sur la violence et l'argent dans le foot que bienveillant sur les enfants qui jouent aujourd'hui sur les carrés d'herbes, les bénévoles qui s'investissent sans compter, les joueuses qui se font leur place (sa mère Simone a d'ailleurs joué au football). Une manière de faire passer un message sur sa vision de ce que doit être le football.

Du côté de super U également, où on avait organisé les choses comme il faut, avec écran projetant un documentaire sur les Verts, maillot, cages de foot, on n'a pas boudé son plaisir. "On envisage de recommencer ce type d'opération", confie d'ailleurs le directeur Patrick Pupile. En attendant, ce jeudi, dans la grande surface, un beau but a été marqué !