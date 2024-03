Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle réussite pour le quine de l’école publique des Marmousets

L’association des parents d’élèves (APE) de l’école des Marmousets et du collège Denys-Puech a organisé un quine dimanche 10 mars, à la salle de l’espace culturel. C’est par une après-midi d’accalmie que de nombreuses personnes sont venues passer un moment de détente en famille et entre amis. En effet, le week-end avait débuté sous de fortes précipitations qui ont provoqué une crue du Lot. Ce quine se jouait avec ordinateur, quelque temps auparavant de nombreux cartons avaient été vendus par les élèves et leurs parents. Il a débuté bien sûr par le quine des enfants, qui ont pu chacun repartir avec un petit cadeau. Il se poursuivait avec de nombreux lots répartis dans les 16 tiercés, le quine debout et des deux cartons pleins dont un des gros lots était un bon d’achat de 400€, à utiliser chez minimum 8 des 65 commerçants ayant offert un lot. En salle, se tenait une buvette ou les gourmands pouvaient acheter une part de gâteau maison et crêpes. Les bénéfices de cette manifestation permettront de financer en partie les voyages scolaires des élèves. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce sympathique moment.