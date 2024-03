Laissac-Sévérac l'Église. L’association Ejel au service des enfants et des jeunes

L’association Ejel (enfance jeunesse en Laissagais), créée à la suite de l’annonce du retrait d’agrément du Centre social, s’investit pour les familles et leurs enfants. L’association fonctionne avec un conseil d’administration de 17 personnes dont cinq composent le bureau. Il s’agit pour la plupart de parents mobilisés pour porter ce service et le développer.

Le personnel regroupe sept salariés permanents secondés par des saisonniers en période de vacances.

Ainsi dans le cadre de sa mission d’améliorer la qualité de la vie familiale, l’association offre un accueil de loisirs de qualité pour les enfants jusqu’à onze ans et des activités jeunesse pour les adolescents.

Depuis peu, le centre de loisirs est ouvert aux petits de trois ans pour suppléer la crèche le mercredi ou pendant les vacances. Tout l’accueil de loisirs se passe à l’école Charles de Gaulle avec une aile du bâtiment consacrée aux tout-petits et un service séparé. Lors des dernières vacances, ce sont 38 enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs "l’île aux enfants" et profité des animations dispensées.

Une sortie à Sébazac avec le prestataire amuztoi a été organisée : les enfants ont, ce jour-là, bénéficié d’un espace dédié rempli de structures gonflables.

Le lendemain, le centre de loisirs s’est transformé en véritable saloon et les enfants ont pu vivre toute la journée comme de vrais cow-boys.

Des animations sont aussi proposées aux adolescents lors de soirées et pendant les vacances scolaires. L’espace ados s’est récemment installé dans l’aile gauche du collège où il bénéficie de locaux spacieux et chaleureux. Ces soirées ados connaissent un franc succès réunissant jusqu’à 36 jeunes et cette réussite s’étend aussi aux projets jeunesse.

Un projet de voyage au Puy du fou est programmé et ils vont réaliser différentes actions pour le financer. À cet effet, ils ont organisé, pendant les vacances, des ventes de gâteaux sur le marché pour recueillir des fonds.

Une belle dynamique pour cette jeune association, indispensable au territoire, qui grâce au soutien technique et financier de la Communauté des communes, mais également grâce à l’implication et au dévouement sans faille des bénévoles et des salariés poursuit activement et avec bonheur ses missions auprès des enfants et des jeunes.