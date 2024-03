Golinhac. Reprise des entraînements de l’école de quilles

Le samedi 9 mars, les jeunes de l’école de quilles de Golinhac se sont donné rendez-vous au quillodrome de Campuac afin de débuter les entraînements. L’occasion de se retrouver après la période de trêve et commencer à préparer la saison à venir. Certains, déjà initiés, vont profiter des entraînements hebdomadaires pour retrouver les gestes justes avant le début du championnat. Pour d’autres, c’est la toute première fois qu’ils s’essayaient à cette pratique et tentaient de faire tomber leurs premières quilles sous l’œil bienveillant des accompagnants : Frédéric Rouquette, David Sanhes, Mathieu Galan et Mathieu Malpel. Hormis la volonté de réitérer les très bons résultats de l’année passée, le club a pour ambition première de donner aux jeunes le goût de ce sport et leur permettre de passer de bons moments sur et en dehors des terrains. Les dirigeants se félicitent du nombre de licenciés dans l’école de quilles et invitent tous les jeunes champions en herbe voulant s’essayer à cette pratique à prendre contact avec eux. La relève est assurée !