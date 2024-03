Football : Onet renoue avec le succès, et avec la manière !

Samedi 16 mars, les Castonétois ont réalisé une grosse performance en venant à bout (2-0) du 4e de National 3, Colomiers, et en renouant avec le succès.

L’entraîneur d’Onet-le-Château, Yoan Boscus, avait demandé plus de vaillance, plus de générosité et d’engagement à ses joueurs avant la rencontre, samedi 16 mars, pour enfin se montrer souverain à domicile. On peut dire qu’il a été entendu de belle manière par ses ouailles. Les Castonétois ont signé une de leur plus belle performance de la saison (2-0) face à des Columérins qui n’ont fait illusion que lors de la première mi-temps. Avant de se faire marcher sur les pieds par les locaux.

Preuve en ont été les vingt premières minutes de la rencontre, durant lesquelles les jaune et bleu ont mis une grosse intensité dans les duels. Les banlieusards toulousains, 4es avant le coup d’envoi, ne s’attendaient certainement pas à ça. Les deux formations se rendaient coup pour coup et sont rentrées au vestiaire à la pause sur un score nul et vierge.

Seul Amir Adouyev avait donné des frayeurs au portier adverse, Hadj, en trouvant la barre transversale sur un centre-tir. C’est le moment qu’a choisi le coach Boscus pour faire un double changement avec les entrées de Kilian Lacabane et d’Adrien Legroux.

Coaching gagnant à deux reprises

Un premier coaching gagnant grâce à un Lacabane qui, neuf minutes après son entrée, a repris à l’entrée de la surface un ballon parfaitement donnée par Julien Brunet, d’une frappe en pleine lucarne (1-0, 54e). De quoi faire exulter La Roque. Le plus dur était fait.

Hugo Bobek et ses coéquipiers se montraient intraitables dans une rencontre primordiale pour se sortir de la 11e place de potentiel relégable. Et le deuxième coup de coaching gagnant est arrivé à l’entame du dernier quart d’heure avec l’entrée de Pierre Ruffaut.

Cinq minutes lui suffisaient pour être parfaitement servi dans la surface et trouver le petit filet d’Hadj, battu pour la deuxième fois de la soirée. La messe était dite. Les Castonétois pouvaient savourer. "C’est un travail d’équipe. Nous les avons contenus en première avant d’être performants en deuxième. J’ai aimé les entrants, qui ont été efficaces de suite. Nous nous étions mis une pression pour être performants à domicile. C’est top", a apprécié Yoan Boscus.

Après ce succès, les Castonétois pointent à la dixième place de National 3, une semaine avant d’aller défier les réservistes des Girondins de Bordeaux (12es).